Een stoere en stijlvolle kleine bungalow

Doordat elders in de bungalow voldoende ruimte over moest blijven voor de slaapkamers en badkamers, is de woonkamer, samen met de open keuken, redelijk compact geworden. Maar is dat erg? Wij vinden van niet! Bij mooi weer loop je zo de tuin in en mooi weer is er gelukkig in overvloed in Spanje! Ook de woonkamer is ook een gezellige entourage om lekker te kunnen ontspannen. Eén ding ontbreekt nog: een mooi schilderij aan de muur!