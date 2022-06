Een loft met een prachtige, verfijnde stijl

We beginnen met een van de belangrijkste zones van het huis (we zeggen zones vanwege de continuïteit van de ruimte die vele lofts kenmerkt), namelijk de keuken met eettafel. Het is algemeen bekend dat het woonoppervlakte van een loft meestal niet exorbitant groot is; we mogen zelfs met een gerust hart zeggen dat ze doorgaans behoorlijk beperkt is. We vinden het erg leuk om je te laten zien hoe de huidige bewoners in deze loft toch een grootse woonruimte hebben weten te bereiken! De minimalistische keuken is een hele verschijning en steekt op een bepaalde manier erg smaakvol af bij de klassiek aandoende houtenvloer. Oud en nieuw design vloeien samen. Je kunt aan deze tafel heerlijk eten, alleen of met z´n tweeën. We kunnen met zekerheid zeggen dat de verbinding tussen de keuken en eettafel groot is, deze vormt dan ook een duidelijk geheel in de ruimte. Een prachtige hoek, met een schitterende verlichting! Meer mooie ideeën voor je keuken kun je hier vinden!