De 8 Beste Feng Shui Kleuren om in huis te hebben

Ontdek de woning op Homify en er zal een ding je opvallen. Groen fungeert als de blikvanger waar momenteel enorm vaak voor wordt gekozen. Het is een gemakkelijke en veilige kleur om toe te passen in je huis, want er is niet snel sprake van een overdosis. Daarom wordt het al gauw toegepast op grote muren in woonkamers, hetgeen een sfeervolle dynamiek met zich meebrengt. Groen zorgt zowel voor een verfrissend als ontspannend effect van de ruimte. Het is de kleur van groei, inspiratie en verandering. Om die reden schijnt groen ideaal te zijn in een woningen waar stelletjes toe zijn aan een nieuwe, frisse wind in hun relatie. Groen is goed voor een kleurenpatroon van meerdere tinten, dus bijvoorbeeld in de combinatie mintgroen en flesgroen. Toch is het volgens de Feng Shui een minder geschikte kleur voor studeerkamers of speelkamers.