Klassieke stijl voor een kalme look

De klassieke stijl heeft al eeuwenlang ontwerpers van alle tijden in haar greep. Maar wat is nu klassiek? Vaak spreken we over klassiek als het gaat over een beproefd ontwerp dat zijn waarde door de eeuwen heen behouden heeft. We kunnen zeggen dat het een zekere mate van tijdloosheid bezit. Deze tijdloosheid hangt dan samen met een hoge kwaliteit, een soort eeuwigheidswaarde dus. Veel culturen hebben zich door tijdloze designs laten inspireren. Een mooi voorbeeld daarvan is de Romeinse cultuur die bijzonder gecharmeerd was van de oudere Griekse cultuur. En nog steeds is deze oude cultuur van de Grieken van grote invloed op de onze. We verwijzen graag en vaak terug naar de Griekse cultuur als bakermat van tijdloze ideeën die we ook vandaag de dag in het eigentijdse, culturele leven tegenkomen. Door de eeuwen heen is er dus een fascinatie geweest voor de designproducten van klassieke, hoogstaande culturen, maar deze werden steeds op een eigentijdse wijze, passende bij de specifieke cultuur, aangepast. Misschien zijn ze wel zo geliefd vanwege de kalmte die uit het design spreekt. Vandaag laten we je een hedendaagse adaptatie zien van klassiek of tijdloos design, ook nu is er weer een poging gedaan om een tijdloos karakter voor het voetlicht te brengen. Kijk met ons mee en laat je inspireren!