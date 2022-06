Eigenzinnige woning met een eigentijdse stijl

De keuken en de eetkamer zijn nauw met elkaar verbonden in de ruimte. Dat is natuurlijk niet verwonderlijk, want van oudsher zijn deze twee gebieden qua functie met elkaar verwikkeld. Ze liggen met andere woorden in elkaars verlengde. In deze mooie culinaire ruimte is er gekozen voor een strak design met een lichte industriële twist. Erg mooi is de hanglamp boven de eettafel, deze steekt qua kleur en vorm prachtig af bij de eettafel die eronder staat. Naast de eettafel zien we het minimalistisch vormgeven keukenblok, daaraan kun je heerlijk werken. De afzuigkap is groot en luxe van opzet; wat een eye-catcher! Een andere opvallendheid is de aangename lichtsfeer. En zeg nou zelf, we genieten toch meer van een maaltijd in een mooie ambiance!