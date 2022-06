Modern appartement met zeer bijzondere details

We zijn nu in de eetzaal terechtgekomen, deze staat in een directe verbinding met de keuken. Dit is een mooie en zeer functionele inrichting die de verbondenheid tussen beide kamers (koken en eten) benadrukt. Natuurlijk zijn we onder de indruk van de tafel, deze is vervaardigd uit elegant hout dat tevens zeer duurzaam is. De keuken heeft, in tegenstelling tot de organische vorm van de eettafel, een abstract en geometrisch design, waardoor er een mooi contrast wordt opgeroepen. Let eens op het heldere design en de industriële afzuigkap. Dit is een kamer van hoog niveau!