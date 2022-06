Lekker leven in een woning met stijl

De openheid van de woonkamer is een ander aspect dat tot de verbeelding spreekt. Het is overduidelijk dat deze leefruimte bedoeld is om geheel te ontspannen en daarbij om van het leven te genieten. Boeiend is het contrast tussen licht en donker (de gordijnen en de wanden bijvoorbeeld) waardoor deze ruimte een temperamentvolle look krijgt. De grote sofa en de beeldige stoelen bieden je de juiste plek om even uit te blazen. En wat een bijzonder kleed ligt er onder de salontafel met het glazen tafelblad. Deze keien zijn bijzonder uitvergroot en zorgen zo voor een unieke, ruimtelijke beleving in de kamer. Dit is typisch een designkamer, want de hoogwaardige kwaliteit spat er gewoon vanaf.