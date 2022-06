Bezoek Binnen Vijf Minuten! Schoonmaken en opruimen op hoog tempo

Het is ons allemaal bekend. Er staat in het weekend binnen no time bezoek voor de deur. Opruimen is er op de brakke zaterdagochtend niet meer van gekomen. Of je komt pas laat thuis van werk, en wilde ook nog boodschappen in huis halen. Familie of vrienden die je lang niet meer hebt gezien krijgen op deze manier niet de beste indruk van je huis, en daardoor ook niet van jou. Immers: je bent hoe je woont. Draai het maar eens om: als jij bij iemand langsgaat waarvan er overal post rondslingert of er ophopingen van stof liggen die qua afmetingen griezelig beginnen te worden, denk je ook: “Had je daar nou niet even wat aan kunnen doen?” We gaan inmiddels geen educatieve preken meer geven over dat een schoon huis prettiger is om in te leven, et cetera. Maar het is fijn om in ieder geval te weten wat de meest essentiële onderdelen om een opgeruimde indruk te maken. Volg deze trucs, en binnen luttele minuten kun jij mensen verwelkomen in een stralende woning!