Hoe pak je slakken in je tuin succesvol aan?

Slakken houden van al het lekkers dat in de tuin staat. Vooral een moestuin met sla en andijvie is zeer aantrekkelijk. Daarnaast houden slakken van een natte tuin. Dit zijn de ideale omstandigheden voor deze dieren. Daarbij moet gezegd worden dat vooral naaktslakken gulzige eters zijn en voor de meeste schade zorgen. Als je niet oppast is de moestuin waar je de hele lente op gezwoegd hebt in een mum van tijd kaalgevreten. Het is dus zaak de nodige maatregelen te nemen. Slakken zijn vooral lastig in het voor- en najaar. In de zomer is er minder schade, zeker als aan de droge kant is. De meeste slakken zijn vooral 's nachts actief.