Geniet van de ontspanning en luxe van een sauna in de tuin

De sauna. Een plek om even helemaal weg te zakken in een diepe ontspanning terwijl je geniet van de warmte. Tijdens een saunabezoek kun je alles even helemaal loslaten terwijl je een grondige reiniging ondergaat. Na zo'n saunagang slaap je dan ook heerlijker dan ooit. Hoe heerlijk zou het zijn om zo'n sauna gewoon in je eigen tuin te hebben? Dat je voor het slapengaan nog even buiten in de warme bubbelende hot tub of whirlpool zit en naar de sterren kijkt? Dat is pas luxe en overvloed. Tegenwoordig kan dit ook vrij eenvoudig. Er is een groot aanbod aan sauna's in alle prijsklassen en maten. Van zelfbouwpakket tot aanbouw aan huis of verbouwde schuur. Nieuw zijn ook de verlaagde jacuzzi of hot tub in een verlaagde vlonderdek in de tuin en de zelfbouw sauna in de vorm van een liggend groot wijnvat – de zogenaamde barrel sauna. Maar wat zijn nu de mogelijkheden, waar moet je rekening mee houden en aan voor kosten moet je denken? In dit artikel vind je hiervan een helder en beknopt overzicht.