Een sprankelend en inspirerend woonhuis

De keuken laat weinig eclectische kantjen zien, deze is namelijk gewoon modern. En dat is ook geen probleem natuurlijk! Vooral wanneer keukens in een redelijk modern interieur een landelijk randje krijgen, dan geeft dat vaak een wat truttig effect. Dat is hier niet het geval, dit is gewoon een mooie en praktische plek om te kunnen koken. Verder vangen we nog een glimp op van de mooie trap. Zeker in combinatie met de donkere muur en de geïntegreerde verlichting is die trap een plaatje om te zien!