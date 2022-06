Moderne villa geïnspireerd op een oud concept

Traditionele huizen blijven een grote inspiratiebron voor architecten. En we kunnen het alleen maar met ze eens zijn: traditionele bouwstijlen hebben vaak eeuwenlang hun nut en diensten bewezen. In Zuid-Korea weten ze ook wel raad met gebruikmaking van de traditionele bouwstijl. Maar in deze villa is die in een wel heel erg modern jasje gegoten! Zonder enige twijfel is dit een villa met een wow-effect. Het zal ongetwijfeld heel wat geld gekost hebben om dit project tot stand te brengen, maar het is de investering dubbel en dwars waar geweest. Kijk maar snel met ons mee!