Hout als basis in een modern huis

Nog een keer zien we de woonkamer, maar dan vanuit een ander perspectief. Nu zie je pas goed hoeveel licht er in de woonkamer is. Vooral vanboven komt het licht je letterlijk tegemoet stromen. En dan valt ook goed op hoe bijzonder het effect van de trap in de ruimte is. De trap is heel minimalistisch vormgegeven, maar doordat die geheel van hout is, is het een zeer beeldbepalend element in de woonkamer.