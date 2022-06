Modern huis met een verrassende indeling

Het ontspannen gevoel komt in deze binnenplaats tot een hoogtepunt! Wat een heerlijke besloten plek is dit. Het donkere hout zorgt voor een koloniaal tintje, een boompje voor een vleugje landelijkheid en de strakke architectuur voor het moderne gevoel. Dit is de ultieme vorm van eigentijds wonen. Door de grote schuifdeuren valt het licht ook heel mooi in de woonkamer. En is dat nou een badkamer die we zien aan de linkerkant?