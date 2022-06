Industriële loft met een warme uitstraling

Vandaag nemen we je mee naar een hele speciale loft in Rochelle, Frankrijk. Het is de interieurarchitect van Atelier Nadège Nari gelukt een industriële sfeer te creëren die tegelijkertijd ook warmte uitstraalt. Het vele zwart en metaal wordt aangenaam in balans gebracht met veel hout, hier en daar wat kleurrijke elementen en heel veel planten. Door de vele en grote ramen komt veel licht naar binnen, en met name het grote dakraam midden in het huis is een bijzondere fraaie en slimme vondst.