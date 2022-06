Schone keuken? Dit zijn de meest hygiënische materialen voor het aanrecht

Waarschijnlijk de slimste keuze qua gebruik en onderhoud, is RVS. Het noeste roestvrijstaal is alsmaar populairder aan het worden, en bovendien betaalbaarder. Niet voor niets het in menig keuken in hotels en restaurants terug te vinden. Roestvrijstaal kan tot wel 40 jaar meegaan en is immens eenvoudig in het onderhoud. Het is hittebestendig, slijtvast en hygiënischer dan ieder ander materiaal dan ook.

Toch past de ‘look’ van RVS niet thuis in iedere keuken. Het hoort voornamelijk bij moderne of industriële keukens. Ook is het een nadeel dat roestvrijstaal vrijwel direct gepaard gaat met krassen, wat de perfectionisten onder ons dus niet zal verblijden. Gelukkig lopen die krassen in de loop van tijd in elkaar over, waardoor ze minder opvallen.