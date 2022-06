Rauw en trendy | bakstenen muren in je huis

Is het een wijnkelder? Een kasteelruimte? Nee, je ziet hier een eetkamer van een moderne villa. En like it or not, deze eetkamer heeft het bakstenen design tot in detail doorgevoerd. Deze ruimte heeft als voordeel dat ze niet statisch is: de bogen en de welving in de plafonds zorgen er voor dat het ruimtelijk blijft. Ondanks dat ze volledig gehuld is in baksteen. Voeg daar de juiste sfeerverlichting aan toe en een sprookjesachtige setting is daar.