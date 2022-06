Ideëen voor de shabby chique stijl in de badkamer

Deze badkamer is niet erg groot maar straalt grote klasse uit. De Queen Ann stijl wastafel is een mooie basis voor de hoge waskom. Dit doet ook weer denken aan vroegere tijden met een simpele waskom. Nu is deze wastafel wel mooi afgemaakt met een kraan in landelijke stijl. De wastafel zelf is ook helemaal in de shabby chique stijl. Extra charme krijgt deze badkamer door de verschillende texturen; de grove stenen rand, de strakke witte muur, kleine donkere tegels en de bruine bewerkte muur. Kijk nog even verder, er is nog meer moois.