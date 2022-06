Veranda landschappen

Elke veranda begint met een afdak; een simpele aanbouw die een groot verschil kan maken. Een afdak geeft u de mogelijkheid om in de buitenlucht te zitten, terwijl u toch beschut bent tegen de regen of de felle zon, en zorgt ervoor dat een deel van de tuin bij het huis betrokken wordt, of een deel van het huis bij de tuin. Het is niet overdreven om te stellen dat een veranda een kamer op zich is. Op deze foto ziet u een traditioneel Hollands afdak, ondersteund door drie pilaren en overkapt door een doorzichtige kunststof plaat. U kunt er tafels, stoelen of plantenbakken onder zetten, of de ruimte juist leeg laten. Het is een goed begin en de mogelijkheden tot uitbreiding zijn eindeloos.