Inspiratie voor de voortuin

Als er iets is dat de afgelopen jaren aan populariteit heeft gewonnen zijn het de do it yourself projecten. Waar we dat oude kastje voorheen zouden verkopen of bij het grof vuil zetten, maken we er vandaag de dag een hip DIY projectje van. En wist je dat de voortuin ook een uitgelezen plek is om je creativiteit de vrije loop te geven? Deze waterval aan bloemen is daar een goed voorbeeld van. De ingrediënten: een oude kruiwagen, een likje verf en groene vingers. Leuke bijkomstigheid is dat je deze 'waterval' met de seizoenen mee kunt laten veranderen. Wil je meer inspiratie over DIY projecten? Bekijk dan eens dit ideabook.