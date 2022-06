Slaapkamers in Southwestern stijl

Een bed in Southwestern stijl is niet compleet zonder een kleurrijk geweven laken om het dekbed mee te bedekken. Handig om extra warmte te bieden bij koude temperaturen, maar toch vooral bedoeld voor de sier. Maak ook hier gebruik van veel verschillende vale tinten. Verder geldt dat hoe beter het weefpatroon te zien is en hoe ruwer de stof aanvoelt, hoe authentieker het oogt. Ruwe geweven lakens als deze kunt u ook op de grond leggen, waar ze als kleed of mat kunnen dienen, of over stoelen, tafels of banken heen draperen.