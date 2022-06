Ingrijpende renovatie van een vervallen pand!

Met uitzondering van het dak en de elektra werd alles onder handen genomen door de professionals van STUCCOLUSTRO. Daarbij werd gebruik gemaakt van uitsluitend ecologische materialen, zoals klei, hout en kalksteen. De vakken van de nieuwe gevel zijn uitgevoerd in een frisse, heldere kleur en contrasteren op fraaie wijze met het donkere houtwerk. De vensters kennen dezelfde positie als voorheen. Bovenin werd een extra raam toegevoegd. De vormen en contouren van het gebouw werden behouden, zo loopt het dak aan de rechterkant ook in de nieuwe situatie door. Het vernieuwen van de gevel, inclusief de wanden, zorgde ervoor dat de woning nu een stuk beter geïsoleerd is. De woning wordt verwarmd door een milieuvriendelijke houtkachel die geplaatst is in een apart bijgebouw. Voor het gebouw werd een tuin gerealiseerd en een oprijlaan.