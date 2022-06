Stoer en praktisch | Stapelbedden voor kinderen

De kinderkamer. Voor de kinderen een plek waar eindeloos gespeeld, gelezen en geravot kan worden. Waar stapelbedden voor kinderen in de fantasiewereld van de kleintjes kleurrijke circustenten, oude kastelen of schepen zijn. Waar logeerpartijtjes worden gehouden met vriendjes en vriendinnetjes, en waar ze aan het eind van een drukke dag uitgeteld in slaap vallen. Voor pap en mam is het vooral een plek die eigentijds, functioneel en praktisch moet zijn. Want eerlijk is eerlijk, het inrichten van een kamer voor twee of meer kinderen vergt wat denkwerk. We willen een plekje creëren waar de kinderen zich thuis voelen, waar ze zich kunnen vermaken en waar ze hun speelgoed en knuffels kwijt kunnen. Maar tegelijkertijd zoeken we in stapelbedden voor kinderen ook een veilige en functionele plek, een plek waar ze het liefst nog 'in mee kunnen groeien'. Wij helpen je graag met een frisse dosis inspiratie stapelbedden voor kinderen. Tien kinderkamers, van compact tot ruim, en stuk voor stuk helemaal van nu.