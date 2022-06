Badkamer voor de bohemien

De meeste badkamers zijn redelijk simpel en bescheiden ingericht. Als bohemien wilt u zich echter onderscheiden. Een goede manier om uw badkamer te onderscheiden van andere, is door deze extra chique in te richten. Rood behang en dikke, gelakte houten deuren associeert men eerder met suites, lounges of receptiezalen dan met badkamers, en hebben doorgaans een statige uitstraling. Het rode behang en de gelakte houten deuren zijn slechts een begin. In een echt bohemien badkamer kan een mooi gedecoreerde wastafel met gouden kranen natuurlijk niet ontbreken. Gebruik ook staande lampen in plaats van de traditionele muur- of plafondlampen. Maak uw bohemien badkamer compleet met een rijkelijk gedecoreerde spiegel.