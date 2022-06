Heb je een hekel aan traplopen maar wil je wel in een groot huis wonen? Dan is deze bungalow erg geschikt voor jou! Want dat is wat we je met enthousiasme presenteren: een zeer luxueuze moderne bungalow. Een heerlijk gelijkvloers onderkomen voorzien van alle gemakken en nog meer! Er is aan zowel het exterieur als het interieur zeer veel aandacht besteed door architecten en interieurarchitecten. De fotografen van Lopez-Fotodesign hebben prachtige plaatjes van het geheel gemaakt zodat we op ideale wijze dit bouwwerk kunnen kijken.