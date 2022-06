De huishoudelijke apparaten in huis onderhouden. Hoe pak je dat aan?

Dat je in huis met regelmaat schoon moet maken, weten we allemaal. En dat ook het schoonmaken van bepaalde huishoudelijke apparaten daarbij hoort, is ook geen geheim. Het draagt bij aan de levensduur van de apparaten en is in de meeste gevallen ook uit hygiënisch oogpunt zeer aan te raden. Zo bewaar je in de koelkast toch een groot deel van je etenswaren en is het wel de bedoeling dat je vaat in de vaatwasser ook echt schoon wordt. De belangrijkste huishoudelijke apparaten in huis die onderhoud vereisen zijn de wasmachine, de vaatwasser, de koelkast, de oven, het koffiezetapparaat en de magnetron. Het valt meteen op dat de meeste apparaten zich in de keuken bevinden, waar hygiëne uiteraard van groot belang is. Maar hoe pak je dat onderhoud nou het beste aan?

In dit Ideabook gaan we deze vraag voor je beantwoorden. We vertellen je waarom het zo belangrijk is dat je de huishoudelijke apparatuur onderhoudt. Daarnaast wijden we aan elk apparaat een aparte alinea waarin we tips met je doornemen en uitleggen hoe je het apparaat het beste schoon kunt maken. Lees snel verder en ga vandaag nog met de tips aan de slag. Voor je het weet zijn al jouw apparaten in huis weer blinkend schoon.