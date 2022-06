Leer alles over het mixen en matchen van je eetkamerstoelen!

Witte eetkamerstoelen zijn overal te vinden. Dit geval is een bureaustoel-achtige versie van de eetkamerstoel, meestal te vinden in strakke en Industriële interieurs waarvan de bewoner graag een stoerdere, of volwassen look wenst te bereiken dan de ietwat 'schattige' kuipstoeltjes die we momenteel overal tegenkomen. Maar het is een ware uitdaging om ze te combineren met het interieur. Op deze afbeelding komen ze goed tot hun recht door de combinatie met de houten eettafel, die het geheel een warmere uitstraling geeft. Met een kunststof of glazen tafel had deze eetgroep teveel als 'kantoor' uitgepakt. Uit praktisch oogpunt zijn deze stoelen in ieder geval ideaal voor een ruimte die zowel als eet- als werkruimte fungeert.