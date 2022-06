Een duurzaam huis bouwen? Lees hier alles wat je moet weten

Groen in je huis is eigenlijk net zo belangrijk als mooi meubilair. Je wordt er vrolijk van en planten verhogen het zuurstofgehalte en zuiverende lucht. Vooral dat laatste is belangrijk want veel huizen krijgen tegenwoordig op een kunstmatige manier lucht binnen. Een plant is eigenlijk het goedkoopste en beste luchtverversingssysteem dat er is. Planten kunnen wat ons betreft niet groot genoeg zijn! Dus waarom geen boom in je huis? Misschien denk je dat je daar geen ruimte voor hebt. Maar zoals je op de foto ziet vult een boom vooral de verloren ruimte in de hoogte. De pot op de vloer en de stam van de boom nemen niet zo veel ruimte in beslag. Een boom is in elke ruimte een prachtige eyecatcher en vorm een rustpunt in de ruimte.