Bijzonder: naar het strand in je achtertuin!

Als pad kies je voor schelpen of voor split. Zo lijkt het net alsof je met je blote voeten over het strand loopt! Mooi voor het terras is een vlonder van bamboe of steigerhout. Bamboe is heel duurzaam omdat de plant heel snel groeit en vaak geoogst kan worden. De compacte vezelstructuur zorgt ervoor dat bamboe harder is dan menig hout soort. Of wissel het grind of de schelpen af met lange smalle betontegels en keitjes zoals in de tuin op de foto is gedaan. De elementen lijken los neergelegd te zijn en benadrukken op een prachtige manier het duinlandschap. Tip: strooi ook wat schelpen in de border: Ze geven langzaam kalk af aan de bodem en dat is goed voor kalk minnende planten als lavendel, kerstroos.