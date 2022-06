Een spectaculaire etage van 90 m2

Vandaag nemen we je mee naar Badalona in Spanje. Badalona, niet Barcelona want dat ligt op ongeveer een half uur rijden van het huis dat we je graag willen laten zien. Het is een project van de interieurarchitecten van Dröm Living en ze zijn er in geslaagd de 90 vierkante meter die deze etage telt optimaal te gebruiken. De bedoeling was om comfort te combineren met functionaliteit. Meer specifiek is geprobeerd om zoveel mogelijk opslagruimte te creëren en toch de volle breedte van de ruimte te benutten. Daarnaast is er een warme en elegante sfeer neergezet die volledig overeenkomt met de bewoners. Het resultaat is gigantisch en hoewel we het over ‘maar’ 90 vierkante meter hebben, is wel duidelijk dat je met de juiste aanpak heel veel kan halen uit dat oppervlak.