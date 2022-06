Reis mee en ontdek de bijzondere ingrediënten van het Hawaiiaanse interieur

Om zoveel mogelijk licht binnen te laten hebben veel huizen in Hawaii geen raambekleding maar houten luiken of zonwering. Vaak is deze boven de veranda geplaatst in de vorm van een groot zonnescherm of houten dak. Wanneer er wel gordijnen gebruikt worden dan zijn dit vrijwel altijd witte transparante lichtdoorlatende gordijnen die wel het zonlicht doorlaten maar het huis van binnen tegelijkertijd ook beschermen tegen direct zonlicht en de warmte daarvan. Door de grote open raampartijen of schuifpuien en deze lichte transparante gordijnen of zonwering zijn de huizen van binnen gevuld met daglicht. De combinatie van het gebruik van natuurlijk materiaal (hout), de vaak rond en open structuren in combinatie met veel daglicht en integratie met buiten zorgen voor een optimaal leefklimaat voor de bewoners. Dit voel je ook wanneer je langere tijd in een zo'n vakantiehuis verblijft. Ook al is ons klimaat in Nederland minder geschikt voor open houten huizen met veranda's, toch zouden we ons kunnen laten inspireren door deze natuurlijke vorm van bouwen en inrichten en elementen als hout, grote raampartijen, veel daglicht, open structuren kunnen meenemen in de architectuur.