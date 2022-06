Een spetterende studio

Ook al maakt de slaapkamer ook deel uit van de ‘grote’ ruimte, door een kastje en een glazen afscheidingswand ontstaat toch echt het gevoel van een aparte slaapkamer. Door juist in dat gedeelte wat een wat rustiger kleurenpatroon te gebruiken, wordt dat gevoel alleen nog maar meer vergroot. Fijn is ook dat er airco is aangebracht, maar het meest luxueuze is toch de beamer! Zie je dat een stukje matglas in de afscheidingswand samen met de beamer een heuse thuisbioscoop wordt? En wie wil nou niet film kijken in bed!