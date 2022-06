De unieke vormen van een huis in de heuvels

Herken je het gevoel dat een huis direct je interesse wekt? Soms weet je niet waardoor dat komt, het kan de architectuur zijn, de uitstraling van het huis of misschien de omgeving. Het laatste is sowieso het geval bij het project dat we nu gaan bekijken. Maar ook de vormgeving van het huis zelf trekt de aandacht. Niet op een opvallende manier, maar juist door hele subtiele details in het huis zelf. We reizen af naar Zuid-Korea voor het bekijken van dit project. Verbaas je over de unieke vormen van dit huis in de heuvels.