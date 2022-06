Hoe lok je behulpzame dieren naar je tuin?

Voor alle dieren geldt natuurlijk dat ze het in de winter iets zwaarder hebben dan in de zomer. Dus is het zaak in de koudere maanden extra goed voor de fauna in je tuin te zorgen. Want als de dieren het ook in de winter goed hebben bij je, komen ze in de lente en zomer zeker weer terug. Geef ze dus extra voer en zorg voor genoeg schuilplaatsen waar ze warm en veilig kunnen verblijven.

