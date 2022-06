De Leukste Peuterbedden

Zei ik hiervoor iets over roze? Wat dacht je van deze peuterbedden. Dit is liefde en meisjes alom. Het peuterbed hier is één van de eerste themabedden. Hier is dat duidelijk liefde en hartjes, iets wat we natuurlijk veel in meisjesachtige ontwerpen terug zien. Het peuterbed is aan alle kanten vrij, wat het ook geschikt maakt om op de groei te kopen. Dat scheelt weer om drie jaar later een nieuw bed te moeten kopen. Of het kind tegen die tijd nog net zo verzot is op een hartjesbed is natuurlijk maar de tweede vraag.