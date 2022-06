Inspiratie voor jouw Luxe Woning

Voor als je even wilt 'uitwaaien' op de green maar geen zin of tijd hebt om er naartoe te rijden. Golf jezelf een ongeluk in de fitnessruimte van je luxe woning. Sla een balletje met je vrienden terwijl je bij praat over alles wat er die week weer is gebeurd. Het grote led scherm volgt je bal wanneer je deze slaat en zo wordt je virtueel over de golfbaan genomen. Het kan een luxe woning niet ontbreken aan een degelijke fitnessruimte die is voorzien van alle gemakken. Denk aan een tredmolen, gewichten en natuurlijk een golfbaan. Toch heeft laatst genoemde wel meer stijl, en is dat niet waar je voor gaat in een luxe woning?