Ruim wonen in de stad

De ruime woonkamer is weer zo’n bijzondere ruimte. De ruimte heeft een heel modern uiterlijk gekregen, al zorgt de berkenhouten vloer voor een klein landelijk tintje. Vooral de sfeer die in de woonkamer heerst, is heel bijzonder. En je moet toch echt zoeken waardoor het komt. De bijzondere verlichting werkt daar in ieder geval voor een groot deel aan mee. De geïntegreerde lichtbalken in het plafond zou je eerder in een winkel of in een kantoor verwachten, niet in een woonhuis. Het geeft een apart effect! Bijzonder fraai is trouwens ook het effect van het glazen trappenhuis: het licht valt op een mooie gefilterde wijze in de woonkamer. En laten we vooral ook niet de eethoek vergeten! Het ziet er erg uitnodigend uit om daar aan te schuiven voor een hapje en een drankje.