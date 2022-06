Zo maak je op een eenvoudige manier de mooiste bloemenborder!

Veel bloeiende planten hebben een plek in de zon nodig om goed te kunnen groeien en bloeien. Een echte zonaanbidder als zonnehoed zal niet echt tot bloei komen op een schaduwrijke plek! Kies een plek in de tuin die je vanuit je huis goed kunt zien. Zo geniet je ook van de bloemenpracht op dagen dat het weer te slecht is om in de tuin te zitten. Heb je een kleine tuin of geen ruimte meer over? Dan kun je ook prima een bloementuin aanleggen in losse plantenbakken! En tenslotte nog een belangrijke tip! Onderzoek voordat je aan de slag gaat hoe het met de bodem in je tuin is gesteld. Misschien heb je heel kalkrijke grond of is de grond juist erg zuur. Je kunt de grond verbeteren met compost of organische mest.