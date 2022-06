Oude kantoorruimte wordt prachtige gezinswoning!

De nieuwe badkamer schittert in helderheid en is zorgvuldig afgewerkt. We kunnen ons de oude situatie bijna niet meer voorstellen. In deze ruimte zorgt de grote spiegel ervoor dat de badkamer groter lijkt dan dat hij eigenlijk is. In overeenstemming met de overige inrichting van de woning vinden we ook hier weer een bonte mix van materialen aan. Daarbij valt ons vooral het houten blad en de marmeren wastafel op.