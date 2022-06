Woonideeën voor een Blokhuis

Landelijk wonen; het heeft in de afgelopen jaren zijn boerse imago meer en meer af weten te schudden. Een idyllische sfeer is er omheen gaan hangen, en nu dromen we in grote getale van prachtige, vrijstaande huizen ergens in de wildernis. En geef ons eens ongelijk. Het is heerlijk rustig, en we hebben het gevoel dat tijd daar niet bestaat. Wat als het zou kunnen? Wat als we ons droomhuis konden bouwen tegen de wand van een berg? Een blokhuis is wat we het eerst voor ons zien, niet waar? Kijk eens naar deze inspiratie voor blokhuizen en verwonder jezelf.