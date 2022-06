Meubels voor in de luxe werkkamer

We eindigen ons Ideabook over luxe werkkamer met deze persoonlijke favoriet. Ook in de foto hiervoor noemden we al dat een luxe werkkamer niet enorm uitgebreid en groot hoeft te zijn om een fijne sfeer neer te kunnen zetten. In deze kleine luxe werkkamer zien we alles dat we nodig achten om een fijne werkplek in te richten. Een goede stoel, fijne strakke werktafel en kunst die past bij de voorkeuren van de gebruiker. Luxe is te beleven op ieders eigen manier, dat is wat we in deze ruimte terugzien.