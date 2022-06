De nieuwe trend: een levende groene muur!

De meeste groene muren bestaan uit een kant-en-klaar modulair pakket dat je zelf in elkaar zet of in elkaar laat zetten. Ze bestaan uit een frame dat in delen in elkaar wordt gezet en aan de muur vast kan worden gemaakt. Het meest gangbare systeem is een paneel dat je zowel tegen een bestaande muur kunt plaatsen maar ook losstaand zonder muur. Daarna worden de - pockets - ofwel openingen in het paneel gevuld met aarde of een substraat en beplant. Er bestaat een containersysteem waarbij de planten in containers geplaatst worden en omhoog klimmen tegen een rek aan. Irrigatie vindt daarbij plaats via slangen en bedruppeling. Daarnaast is er ook een paneelsysteem waarbij de planten in de pockets zelf geplaatst worden met bewatering van boven naar beneden. Zodra de muur geplaatst is, vraagt deze vrij weinig onderhoud. Qua tijdsbesteding is een grote muur vergelijkbaar aan het bijhouden van een onderhoudsarme kleine tuin.