De 10 meest bijzondere wastafels van dit moment!

Kunstzinnigheid is altijd meer dan welkom. Zo ook bij wastafels, meubilair dat we denken in iedere soort en maat te hebben gezien. Laat je dan bij deze verrassen. Dit multifunctionele ontwerp maakt gebruik van draaimechanismen, wat u de mogelijkheid geeft om hem zo te draaien en dat alles altijd binnen handbereik is. In zijn geheel is het een klein, rechtlijnig model maar de vele vormingsopties laten niets te wensen over. Daarnaast zijn de opbergvakken diep en breed, wat maakt dat er voor iedereen wel een plekje te vinden is.