Hoogglans keukens in klassieke én verrassende kleurcombinaties

Wil je nog even iets anders aan je keuken toevoegen? Is strak en hoogglans niet genoeg? Misschien dat dit dan iets voor je is: foto's op de achterwand van de keuken. Hier zien we een afdruk wat is gemaakt in een verlaten havendorp. Net even anders. Kijk vooral op de pagina van Pimpyourkitchen om nog meer bijzondere achterwanden te zien.