Inspiratie voor shabby chique behang

Wow, hoe stoer en chique is dit behang! De oude karakteristieke deuren geven zeker sfeer aan de ruimte. De details in kleur en schaduw maken het behang picture perfect. En je ziet, het interieur hoeft nog maar heel simpel te zijn. Dit behang is shabby chique ten top!

Zoals je kunt zien, kun je zelf kiezen hoever je wilt gaan met de shabby chique look. Wil je meer de lieve kant op? Kies voor bloemen. Wil je juist wel de warme uitstraling, maar moet het niet te zoetsappig worden? Denk dan eens aan hout of bijvoorbeeld de verweerde metalen look. Ook kun je de look zoveel mogelijk doortrekken in de rest van je interieur, of juist een balans zoeken tussen modern en shabby chique. De keuze is aan jou! Laat je inspireren op homify.nl.