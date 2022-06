Indrukwekkende keukens

In deze keuken zien we een spel van design en zwaartekracht terug. Het keukenblad is zo geplaatst dat het gedeeltelijk in de lucht hangt. Hier is ook de kookplaat in geplaatst. De afzuigkap is prachtig vormgegeven in een zuil boven de kookplaat. Leuk contract met de houten fronten van de hoge keukenkasten die in de wand zijn verwerkt.