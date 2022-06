Make it work: de kleuren van 2016 in optimale setting

Allereerst is het fijn om te weten wat dan precies de trendkleuren voor 2016 zijn. In een eerder Ideabook schreven we al over de top 10 die door Pantone is uitgeroepen. Normaal gesproken is er een hoofdkleur per jaar binnen de selectie van Pantone. Dit jaar ligt dat net een tikkeltje anders. Het zijn er namelijk twee: 'Rose Quartz' en 'Serenity'. Een zachte, serene roze en blauwe kleur. Het zijn tonen die het traditionele beeld van man en vrouw ter discussie stellen. Deze zachte kleuren worden verrijkt met een palet aan zonnige kleuren. De inspiratie hiervoor was van het zuidelijk halfrond afkomstig. Een sterk en warm palet waarmee je jezelf even in een andere wereld waant. De positieve toon uit zich eveneens middels de kleur geel, die in al haar vormen en nuances de show steelt in 2016. Het felle geel symboliseert als het ware de nieuwe energie van zonnestralen. Maar zeker ook voor de oker- en goudachtige tinten is een grote rol weggelegd. Deze sluiten naadloos aan op het kleurbeeld van de metalen. Zo zal het koper langzamerhand plaats maken voor goud en messing in het interieur. Over het algemeen kan er gesteld worden dat het interieurbeeld zachter, warmer en lichter wordt. Dit is ook zichtbaar in de neutralen. Het lichter wordende interieur heeft eindeloos veel wit en gebleekte tinten in zich. Daarnaast vraagt het warme palet ook om een warmere basis, vanwaar bruintinten het zeer goed doen vanaf dit jaar. Toch zal ook een zwart-wit element nog altijd niet ontbreken. Nu veelal in grafische vorm te zien.