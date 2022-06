Nu al onafscheidelijk: jij en dit handboek voor een groot en licht huis

Een grote ruimte gaat gepaard met een open blikveld. Nou is niet iedereen gezegend met een huis vol open ruimtes met de proporties van een loft. De meest eenvoudige manier om toch openheid te suggereren, is het toepassen van transparante materialen. Met name stoelen, tafels en lampen zijn volop in glazen of transparante kunststof verkrijgbaar. Niet alleen meubilair, maar ook de grotere pijlers in de ruimte kunnen hierin worden meegenomen. Zo lijken broodnodige elementen als een trapleuning nauwelijks meer aanwezig in de ruimte. De blik wordt verruimd en het oog stuit niet langer op zwaar ogende, massieve vormen. In bovenstaand voorbeeld draagt ook de open kast onder de trap bij aan het open karakter, doordat deze geheel in lijn is met de vorm van de trap zelf. Overigens is deze ook voorzien van transparante planken en delers die niet breken met de belijning van de trap. Belijning is eveneens een bepalende factor in dit interieur. De subtiele, smalle belijning van het meubilair en de lampen versterken de luchtige uitstraling. Evenals de baan indirect licht die het keukenblok op natuurlijke wijze in de spotlights zet.