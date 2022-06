Modulair meubilair: gegarandeerd ruimtebesparend

De bank is veelal het grootste meubelstuk in de woonkamer en daarmee al een blikvanger op zich. Haar vorm is nogal bepalend voor de aanblik in het interieur, maar ook van belang voor optimaal ruimtegebruik. Een bank van royaal formaat is fijn voor een groot gezin, maar biedt niet altijd de meest knusse opstelling. Op een lange bank zit je al snel ver uit elkaar. Hoe fijn is het dan om met losse elementen te werken. Zoals in bovenstaand voorbeeld. Beschikbaar met en zonder rug- of armleuning. Van hoekbank tot meerdere kleine zitjes verspreid over de ruimte, met losse elementen behoort het allemaal tot de mogelijkheden. Met de losse elementen kunnen ook eilanden gecreëerd worden, een grote lounge voor het hele gezin en nog een speciaal hoekje voor de kinderen bijvoorbeeld. De elementen zonder leuning kunnen daarnaast prima als bijzettafel fungeren, eventueel met een mooie schaal of dienblad er bovenop. Ideaal voor onverwachts bezoek. En voor een luie Netflix-marathon schuif je dit deel bij aan de bank, zodat er een chaise longue ontstaat. Zowel geschikt voor een avondje alleen als een huis vol bezoek dus, de modulaire bank. Hoewel dit voorbeeld bestaat uit elementen in eenzelfde kleur en materiaal, kan er ook voor variatie hierin worden gekozen. Pas in dit geval het palet aan op de rest van het interieur. De patchwork look die hierdoor automatisch ontstaat, geeft het geheel een speelse look. Variatie in kleur of materiaal maakt het overigens ook mogelijk losse eilanden optisch van elkaar te scheiden.