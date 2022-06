Back to the seventies! Het retro interieur anno 2016

Get the look! Maar is het nou vintage of retro? Deze termen worden nogal eens door elkaar gebruikt. Dat kan de nodige verwarring veroorzaken. Daarom leggen we hier het verschil tussen beiden nog even haarfijn uit. Vintage omvat de producten die minimaal 20 en maximaal honderd jaar geleden gemaakt zijn. Dit zijn dus echt producten uit vroegere tijden. Als het bouwjaar de magische grens van honderd jaar overschrijdt, wordt het item antiek genoemd. Retro daarentegen is de term die voor producten met de look van een eerder tijdperk gebruikt wordt. Ontwerpen van nu dus, die enkel geïnspireerd zijn op vroegere stromingen, veelal uit de jaren '50 tot '80. Vanwaar er in dit Ideabook veelal van een retro interieur wordt gesproken. We zien namelijk de moderne vertaling van de seventies.

Werden de jaren '50 nog gedomineerd door functionele strakheid in sobere uitvoering, in de jaren '70 was dat wel anders. Het individu zette zich af tegen de gevestigde patronen, wat zich uitte in een eigen identiteit en interieur. Tegenwoordig is er veel mogelijk, het begrip mode worstelt met haar waarde, terwijl iedereen een persoonlijke stijl wil ontwikkelen. Iets dat goed in dit beeld past. Daarnaast waren de jongeren in de jaren '70 kritisch en idealistisch. De sociaal-maatschappelijke kant van het verhaal was het belangrijkst. Men ging in tegen milieuvervuiling en massaconsumptie. Handwerk en ambacht werden meer en meer gewaardeerd. Zo ook nu, anno 2016. Evenals het teruggaan naar de natuur, gelijkheid en de details er toen en nu toe doen. Hoe dit zich uit in het interieur, ontdek je aan de hand van de voorbeelden in dit Ideabook. De houten schrootjes tegen muur en plafond en meubels op smalle pootjes hierboven, zijn alvast het begin.